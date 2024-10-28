Брынцалов поздравил коллектив подмосковного колледжа «Энергия» с 10-летием

В рамках рабочего визита в Реутов председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой округа Филиппом Науменко посетил подмосковный колледж «Энергия». В этом году один из крупнейших ссузов Московской области отметил свое десятилетие. О этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

За эти 10 лет, как подметил спикер регионального парламента, учреждение стало по-настоящему инновационной площадкой: здесь внедряются новые технологии и направления, обновляются оборудование и станки.

За 10 лет колледж «вырос» — на сегодняшний день в его составе 11 структурных подразделений. Разным профессиям ребят обучают свыше 300 педагогов.

Сегодня колледж «Энергия», как участник федерального проекта «Профессионалитет» кластеров Машиностроения и Радиоэлетроника, готовит специалистов в области машиностроения. Еще колледж отвечает современным вызовам — обучает специалистов для оборонной промышленности.

За все время работы ссуза — из него выпустили свыше 10 тыс. специалистов. Это востребованные кадры для промышленности Подмосковья. Среди них — программисты, сварщики, операторы станков с ЧПУ, электромонтеры.

Как подчеркнул Игорь Брынцалов, все это стало возможным, в том числе, благодаря плодотворному сотрудничеству колледжа с городом и градообразующими предприятиями. Это, по его словам, позволило создать такую замечательную базу, где ребята не только получают теорию, но и быстро осваивают практику.

«У студентов колледжа очень большой процент трудоустройства. Уже со второго курса все начинают осваивать свои специальности. И когда они выпускаются, имеют четкое определение, где они работают, сколько они получают и как их оценивают работодатели. А их ценят очень высоко. И для региона это очень важно. Тем более, когда экономика страны имеет высокие темпы роста. В Мособлдуму нашим губернатором внесен бюджет. И он каждый год тоже увеличивается, прирастает на 10-15%. Это говорит о чем? Что предприятиям нужны специально обученные люди, которые требуются абсолютно в каждом городском округе. И то, что делает колледж в своей структуре, это дорогого стоит. Уверен, что новый нацпроект „Кадры“, который стартует с 2025 года, поможет эту работу сделать еще эффективнее», — отметил Брынцалов.

Участникам встречи организовали экскурсию по учебному заведению, чтобы, в первую очередь, показать недавно поступившее новое оборудование. Для этого директор колледжа Константин Подоляк пригласил гостей в Центр экспериментального машиностроения.

В зале по адаптивным технологиям присутствующие посмотрели возможности 3D-печати, что позволяет создавать сложные трехмерные объекты непосредственно из цифровых моделей. По соседству расположенная учебная аудитория по микроэлектронике оснащена передовым оборудованием и инструментами, необходимыми для проектирования и моделирования микроэлектронных схем. Здесь ребята изучают и разрабатывают микроэлектронные устройства и системы.

Гости перешли в учебно-производственный корпус и посмотрели, как студенты отрабатывают навыки работы по обработке изделий на токарных станках и фрезерных станках с ЧПУ.

«У меня отец занимается сварочным делом. Я сам люблю работать руками, поэтому выбрал профессию электрика. Здесь очень хорошие мастерские, учителя — о выборе не пожалел», — рассказал гостям первокурсник Федор Пименов.

На сварочном полигоне познакомились с ребятами, которые параллельно с тем, что учатся сварке, делают еще большое, важное дело — изготавливают буржуйки для наших бойцов в зону спецоперации.

«Мы их очень много отправляем, они там нужны. Есть чертежи — мы по ним и делаем: собираем и варим. В среднем на изготовление одной буржуйки уходит где-то час. Для нас это, как вклад в одно общее дело», — рассказал студент 3-го курса колледжа «Энергия» Александр Жеребилов.

В Центре опережающей профессиональной подготовки Московской области участники встречи побывали на завершающем дне обучения проекта «Билет в будущее». Это всероссийский проект ранней профессиональной ориентации школьников, который реализуется при поддержке национального проекта «Образование».

Сегодня учащиеся школы № 5 пробовали себя в компетенции «Системный администратор».

«Нам когда в школе предложили принять участие в этом проекте, мы не раздумывая согласились, — с воодушевлением рассказали восьмиклассницы Мила Тюкалова и Ангелина Кунейкина. — Мы уже научились находить на компьютере IP-адрес. Нам рассказали, в чём разница между разными Wi-Fi-сетями, беспроводными и кабельными. Ну вот мы думаем, как раз насчёт профессии, может быть сюда и пойдём. В будущем будет очень много профессий, связанных именно с компьютерами. И программисты, как специалисты, всегда будут в спросе».

Завершилось мероприятие торжественной частью. За успешную деятельность и плодотворную работу Игорь Брынцалов наградил коллектив колледжа Почетной грамотой Мособлдумы.

«Коллектив продолжает трудиться, увидели сегодня даже по сравнению с прошлым годом изменения. Гордимся тем, что здесь происходит рассказываем всем. Конечно, в юбилейную дату благодарю всех, поздравляю с теми достижениями, которые сегодня имеются. Спасибо за ваш труд, за то, что растите востребованные кадры, а кадры сейчас — все!», — обратился парламентарий к сидящим в зале.

Церемонию награждения провел Филипп Науменко — он отметил муниципальными наградами сотрудников колледжа.

«Желаю прежде всего педагогическому составу здоровья, успехов, хороших учеников, чтобы они не подводили и у них всегда горели глаза. И продолжайте тем самым помогать нашему округу, нашим предприятиям, малому и среднему бизнесу — всем, кому нужны сегодня кадры, которые вы взращиваете», — подчеркнул глава округа.

Директор колледжа уверен — все еще впереди. Он поделился планами, направленными на совершенствование учебного процесса.

«Мы ждем новое оборудование — 5 токарных и 5 фрезерных станков, для авиационной отрасли — придет беспилотная центрифуга, макет турбированного двигателя, а также сварочные посты, которые позволят организовать целую сварочною лабораторию. Мы еще планируем расширение — хотим запустить отдельный блок по беспилотным летательным аппаратам», — заключил Константин Подоляк.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.