Брынцалов поручил депутатам «Единой России» оказать помощь тем, кто пострадал от паводка

Руководитель фракции — секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов поручил депутатам «Единой России» оказать помощь пострадавшим от паводка жителям Подмосковья. Об этом он сообщил на заседании фракции в областном парламенте 12 апреля.

Игорь Брынцалов дал поручение депутатам всех уровней включиться в работу по оказанию помощи жителям Московской области, которые пострадали из-за паводка, причиной которого стало обильное таяние снега.

«По мере таяния снега в Подмосковье произошел значительный подъем уровня воды, что привело к подтоплениям территорий. Власти Подмосковья усиленно работают над тем, чтобы обеспечить пострадавших всей необходимой помощью, в том числе вести информационную и разъяснительную работу. Необходимо с органами исполнительной власти включиться в работу по оценке ущерба и потребностей пострадавших», — сказал Брынцалов.

Он также отметил, с 1 марта в Московской области зафиксировано около 3 тыс. подтоплений во дворах. Большинство из них в настоящий момент ликвидировано.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.