Брынцалов: по инициативе «Единой России» в Подмосковье принимаются решения для людей

25 февраля в Госдуме состоялся ежегодный отчет Правительства РФ. Доклад о работе кабмина за 2025 год представил его глава Михаил Мишустин. Участие в пленарном заседании парламента принял секретарь подмосковной «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба партии.

Михаил Мишустин поблагодарил «Единую Россию» за выполнение обязательств по народной программе и системную поддержку федерального Правительства.

«Спасибо Дмитрию Анатольевичу Медведеву (Председатель партии — ред.) за идею этой программы. У „Единой России“ и Правительства есть общая цель — повышение качества жизни граждан, развитие страны. Ежегодно растут ассигнования на программу. Президент всегда обращает внимание на дополнения в наши стратегические программные документы, исходя из реальной картины на местах. И в „Единой России“ детально прорабатываются инициативы, проводится честная экспертиза и качественная обратная связь от людей и бизнеса. Поправки партии к бюджету были направлены на усиление помощи семьям с детьми, участникам СВО и многие другие», — подчеркнул Михаил Мишустин.

В ходе отчета Председатель Правительства затронул, в частности, такие темы, как развитие территорий, строительство школ и объектов здравоохранения в регионах.

В свою очередь, Игорь Брынцалов указал, что главный ориентир для всех уровней власти неизменен — это выполнение поручений Президента и достижение национальных целей.

«В числе приоритетов: доходы граждан и поддержка материнства. Выстроена целостная система помощи участникам специальной военной операции и их близким», — отметил он.

Как рассказал Игорь Брынцалов, по наказам жителей в Московской областиза последние 5 лет построили более 200 новых объектов социальной инфраструктуры. В регионе активно ремонтируются дороги, благоустраиваются парки.

«По инициативе партии принимаются важнейшие решения — о поддержке медиков и учителей, семей с детьми и участников СВО. В Московской области порядка 40 мер поддержки регионального уровня, которые постоянно совершенствуются и расширяются. Депутаты фракции „Единая Россия“ на постоянной связи с семьями наших героев, с самими участниками СВО — это позволяет принимать нам решения, направленные на их защиту и поддержку», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Он отметил, что Председатель Правительства высоко оценил эффективность народной программы «Единой России». Главный показатель этой работы — изменения в каждом регионе, которые видят и могут оценить люди.

«В этом году депутаты Госдумы и Мособлдумы также выступят с отчетами перед жителями своих избирательных округов. Расскажут, что удалось сделать, какие планы по дальнейшему развитию муниципалитетов. Также будут собраны наказы, которые войдут в новую народную программу партии», — добавил Игорь Брынцалов.