Брынцалов озвучил задачи для депутатов ЕР в Подмосковье на предстоящий период

Секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов во вторник на заседании Московского областного Совета руководителей фракций «Единой России» озвучил задачи для депутатов фракции «Единая Россия» в муниципальных Советах на предстоящий период. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

«Результат работы партийного объединения складывается из личного вклада каждого депутата. Все, что волнует жителей округов, должно быть в поле зрения. В 25 муниципалитетах в этом году сформированы новые составы фракций, и я призываю депутатов, работающих не первый год, стать наставниками для своих новых коллег», — заявил Брынцалов.

Не менее важной является и работа депутатского корпуса «Единой России» в контексте специальной военной операции. Игорь Брынцалов отметил, что на постоянной основе партийцы поддерживают военнослужащих и их семьи.

«Единая Россия» с самого начала СВО собирает гуманитарную помощь. Оказывается регулярная поддержка воинов, вернувшимся из зоны боевых действий. Важно и дальше действовать проактивно. Встречаться c бойцами и членами их семей, узнавать, как еще можно им помочь», — заявил Брынцалов.

Также он призвал коллег депутатов принять участие в подготовке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Депутатам всех уровней совместно с ветеранскими, волонтерскими и другими организациями, а также нашими сторонниками, необходимо принять активное участие в подготовке к этой важной дате», — сказал Игорь Брынцалов.

Московский областной Совет руководителей депутатских фракций партии «Единая Россия» создан для согласованной работы фракций в Мособлдуме, Советов депутатов городских округов Московской области, их взаимодействия в законодательном процессе, а также обмена опытом. Совет является коллегиальным, постоянно действующим, консультативно-совещательным органом.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, власти региона будут делать все, чтобы Подмосковье становилось лучше.

«Мы и дальше будем делать все, чтобы жизнь в Подмосковье становилась лучше, а наша любимая страна — сильнее», — уточнил Воробьев.