Брынцалов об учителях: мы гордимся опытными и молодыми специалистами

Подмосковное отделение партии «Единая Россия» поздравило педагогов с Всемирным днем учителя. Секретарь реготделения, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что учитель — это пример для формирующейся личности, который прокладывает путь к знаниям и побуждает детей самостоятельно мыслить. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Он (учитель-ред.) же направляет детей в сторону нравственности, честности, патриотизма. Именно такие горячо преданные своему делу учителя работают в Московской области», — добавил Брынцалов

Он также поблагодарил педагогов за профессионализм, душевную теплоту и любовь к ученикам, пожелал им крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых профессиональных успехов.

«Пусть все, что вы вкладываете в своих учеников, возвращается в виде благодарности и уважения», — подчеркнул председатель Мособлдумы.

В этом году праздник был отмечен рядом мероприятий, включая торжественные собрания, концерты, мастер-классы, а также чествование ветеранов работников сферы образования, которые вложили свои силы и душу в образование своих подопечных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как власти поддерживают педагогов в регионе.

«Работать с детьми — большая ответственность и тяжелый труд, поэтому чтобы поддержать педагогов, предоставляем меры поддержки», — сказал Воробьев.

Каждый год 5 октября в России отмечают День учителя. В этот день отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества.