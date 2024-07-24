Брынцалов: нельзя сбавлять темп по гумпомощи на фронте и новых территориях РФ

Нельзя сбавлять темпы оказания гуманитарной помощи на фронте и новых российских территориях, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Нельзя сбавлять темпы и по гуманитарной помощи. На фронте и новых территориях ее очень ждут. Наш долг — не подвести наших героев и мирных жителей», — сказал Брынцалов в ходе 90-го заседания Мособлдумы.

По его словам, еще одна задача, которая «красной линией» проходит через всю работу думы, — это помощь участникам специальной военной операции и их семьям.

«Необходимо уделять внимание личным встречам с бойцами, поддерживать их близких», — сказал председатель Мособлдумы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.