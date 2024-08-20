Брынцалов: «ЕР» утвердила программы на муниципальные выборы советов депутатов

Утверждение предвыборных программ прошло на конференциях местных отделений партии. Они состоялись в каждом из 25 городских округов, где в Единый день голосования пройдут основные выборы в советы депутатов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Голосование пройдет как в крупных муниципалитетах, например, Одинцово, так и в небольших закрытых административных образованиях, например, во Власихе. Каждый округ имеет свою специфику, а их жители — пожелания, которые мы постарались учесть в предвыборной программе», — заявил секретарь Московского областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Так, в Одинцовском местном отделении «Единой России» упор сделан на синхронизацию темпов экономического развития округа с темпами развития социальной инфраструктуры, которая включает в себя строительство и ремонт объектов образования, здравоохранения. В городском округе Власиха один из приоритетов — развитие кадрового потенциала. Для Реутова, который имеет статус наукограда, стратегическим является вопрос дальнейшей модернизации системы образования, начиная с дошкольного уровня, заканчивая средне-специальными и высшими учебными заведениями.

«При этом каждая предвыборная программа включает в себя стратегическое видение развития округа по каждому направлению от благоустройства общественных пространств и медицины, до ЖКХ и развития транспортной инфраструктуры, в каждом документе сформулированы предложения по поддержке участников СВО и членов их семей», — добавил Брынцалов.

Секретарь регионального отделения также подчеркнул, что в настоящий момент «Единая Россия» на территории выборных округов продолжает сбор наказов, которые после выборов войдут в народную программу партии.

«Мы до начала сентября собираем и систематизируем вопросы и предложения жителей. По итогам уже проведенных встреч, большая часть касается локальных тем — благоустройства придомовой территории, ремонта подъездов. Эти пожелания будут учтены и приняты в работу», — сказал Игорь Брынцалов.

Муниципальные выборы в Подмосковье пройдут с 6 по 8 сентября. Отдать свой голос можно будет как очно, придя на избирательный участок, так и онлайн, посредством дистанционного электронного голосования.

Для голосования через ДЭГ необходимо подать заявление на сайте Vibory.gov.ru, используя учетную запись от портала Госуслуги. Сделать это можно по 2 сентября. Само голосование в электронной форме начнется 6 сентября ровно в 08:00 и завершится 8 сентября ровно в 20:00