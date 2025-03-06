Брынцалов: «Единая Россия» возьмет на контроль капремонт и строительство объектов здравоохранения

На заседании фракции в Мособлдуме, состоявшемся 6 марта, секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов рассказал о том, что партия возьмет на контроль капремонт и строительство объектов здравоохранения в Подмосковье, передает пресс-служба партии.

По словам Брынцалова, в 2025 году будет открыто 26 медучреждений: 12 поликлиник, 7 ФАПов, 2 стационара, 4 подстанции скорой помощи и 1 реанимационное отделение.

«За счет средств регионального бюджета откроются ФАПы в городских округах Клин, Павлово-Посадском, Егорьевске, Шатуре, Одинцовском. Кроме этого, ожидается открытие поликлиники в Лосино-Петровском, реанимационного отделения в Подольске, подстанции скорой помощи в Мытищах, кабинет врача в Волоколамском округе. За счет внебюджетных средств в 4 квартале этого года будут открыты в муниципалитетах Подмосковья десять поликлиник, две подстанции скорой помощи и 2 медицинских центра», — рассказал руководитель фракции в областном парламенте.

Он отметил, что депутаты «Единой России» должны контролировать как соблюдение сроков, так и качество выполнения всех работ.

«Это необходимо для обеспечения высококачественной реализации проектов в установленные сроки. Также планируется активное взаимодействие с местными властями и жителями для получения обратной связи и оперативного решения возникающих вопросов. К этой работе необходимо привлекать первичные отделения, а также работать в тесном контакте с муниципальными депутатами», — подчеркнул Брынцалов.

Немаловажным, по мнению Игоря Брынцалова, является и вопрос привлечения и социальной поддержки врачей.

«Сегодня в регионе действует целый комплекс мероприятий, направленных на поддержку медицинского персонала. Благодаря реализуемым мерам, в 2023 году сфера здравоохранения вышла на положительный баланс по кадрам. Ежегодно в Подмосковье удаётся привлекать 200 — 250 новых специалистов. Это постоянный процесс, которому уделяется особое внимание», — сказал парламентарий.

Брынцалов напомнил, что в 2024 году знаковым событием стало открытие в подмосковном Красногорске многопрофильного детского центра имени Л. М. Рошаля, который построен при поддержке Президента России. Здесь уже получили медицинскую помощь свыше 9 тысяч детей из Подмосковья и 70 регионов.

«Также в прошлом году в регионе открыли 15 новых объектов здравоохранения: 2 больницы, одна из которых в Сергиево-Посадском округе, 5 поликлиник — в Лобне, Ленинском, Люберцах, Балашихе, 6 ФАПов — в Солнечногорске, Волоколамском городском округе и Шаховской, а также 2 станции скорой помощи в Ногинске и Люберцах», — подытожил Брынцалов.