Брынцалов: более 20 тыс человек подали заявки на заключение контракта в областном пункте отбора бойцов на военную службу

Заявления на заключение контракта в подмосковном пункте отбора бойцов на военную службу подали более 20 тыс. человек. Всего в Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту обратились порядка 22,5 тыс. человек, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту, расположенный в подмосковной Балашихе, был открыт более года назад и за это время зарекомендовал себя, как лучший в стране.

Как отметил секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер регионального парламента Игорь Брынцалов, благодаря сплоченному коллективу настоящих профессионалов, работа в центре ни на минуту не останавливается и на данный момент сюда обратились уже более 22,5 тысяч граждан.

«Из них подали заявление на заключение контракта свыше 20,5 тысячи человек, убыли в часть — порядка 18 тысяч. Это достойный результат, который говорит о том, что каждый из отважных мужчин, принявших решение встать на защиту своей Родины, уверен, что ни он, ни его семья ни в чем не будут нуждаться. Кроме всего спектра мер поддержки, принятых, в том числе на уровне нашего региона, предусмотрены выплаты: например, сегодня те, кто заключает контракт на службу в 1-й танковой армии, гарантированно получает 1,7 миллиона рублей», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Парламентарий напомнил, что пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает по принципу «одного окна»: потенциальный контрактник пройдет в пункте отбора медкомиссию, высший уровень боевой подготовки обеспечат опытные инструктора, а также будет выдана вся необходимая экипировка.

«Также центр наделен полномочиями оказания кандидатам на контрактную службу консультаций — здесь работают юристы и сотрудники банков. Всего специалистами было отработано свыше 16 тысяч обращений. Что, безусловно, свидетельствует о востребованности таких услуг», — добавил он.

По словам Игоря Брынцалова, все это может стать «подталкивающим» шагом к заключению контракта, но истинная причина отправиться в зону спецоперации кроется совсем в другом.

«Те парни, с кем мне удалось пообщаться здесь, в пункте отбора, высказываются о принятом решении одинаково. По их словам, это долг настоящего мужчины, убежденного патриота своей страны — пойти и отстоять Россию, вместе с тем свою историю. Ведь наша страна — Родина победителей. И в этом бою Победа точно, как и всегда — будет за нами», — отметил в заключении Брынцалов.

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает по адресу: городской округ Балашиха, Восточное шоссе, вл. 2. Узнать о работе пункта отбора можно на сайте контрактмо.рф или по телефону горячей линии: +7 (495) 990-77-77.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркивал, что Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту открыт для того, чтобы уделять максимальное внимание бойцам. По этому вопросу идет постоянный контакт с Минобороны России.

«В Балашихе мы открыли пункт приема, потому что это важно. Важно уделить максимально внимания тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал глава региона.