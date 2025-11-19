Brut d’Or Blanc de Blancs от «Абрау-Дюрсо» признано лучшим игристым вином России

Brut d’Or Blanc de Blancs 2021 от «Абрау-Дюрсо» заняло первое место среди выдержанных вин в ежегодном рейтинге «Винный гид России». В ходе независимой слепой дегустации напиток получил 90,11 балла — это наивысшая оценка года.

Проект реализуется Роскачеством совместно с Минпромторгом, Минсельхозом, ассоциацией виноградарей и виноделов России и при поддержке Россельхозбанка. В этом году эксперты оценили более 800 российских вин, каждое из которых набрало не менее 83 баллов, что стало рекордом для исследования.

В рейтинг также вошли вина из Московской и Воронежской областей, Дагестана, а не только из традиционных винодельческих регионов. Среди других лидеров оказались «Имение «Сикоры», «Семейное наследие» 2020, «Шато Ай-Даниль», «Бомонд» 2022, «Солнечная Долина», «Черный полковник» 2020, а также вина крестьянско-фермерских хозяйств.

Генеральный директор ПАО «Абрау-Дюрсо» Елена Зарицкая отметила, что победа Brut d’Or Blanc de Blancs особенно значима на фоне высокой конкуренции в этом году. Она подчеркнула, что успех вина продолжает серию достижений компании.

Результаты исследования доступны на цифровой платформе Россельхозбанка «Свое вино», где можно ознакомиться с картой российских вин, их характеристиками и подобрать гастрономические сочетания.