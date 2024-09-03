Брусника и клюква: в чем отличия и польза ягод

Брусника и клюква — очень вкусные и полезные для здоровья ягоды. Они похожи внешне, но немного отличаются местами обитания и составом. Где их собирать и какой из плодов полезнее для организма человека, пишет Общественная Служба Новостей .

Клюква, как и брусника, растет в лесах, но предпочитает более болотистую почву, ягоды ее крупнее, отличаются темно-красным цветом и кисловатым вкусом. Брусника слаще, ягоды мельче, приплюснутой формы. Она созревает в конце лета и в начале осени, клюква — чуть позже.

И клюква, и брусника отличаются богатым содержанием минералов и витаминов. Особенно много там аскорбиновой кислоты, поэтому с их помощью часто лечат простудные заболевания.

Кроме того, клюква оказывает благотворное влияние на память и работу мозга в целом. Регулярное употребление клюквы повышает умственные способности и снижает содержание холестерина.