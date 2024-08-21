«Бросать и уходить»: россиянам ответили, как вести себя с женоненавистниками

Семейный психолог, основатель и руководитель психологического центра Сергей Ланг рассказал, чем обусловлены травмы мужчин, которые ненавидят женщин как класс. Он также отметил, что таких партнеров нужно «бросать и уходить», сообщает «Вечерний Санкт-Петербурга» .

«Обычно такие мужчины сразу проявляют себя, на начальном этапе отношений. И там некого спасать и менять. Любовь чем коварна? У нас появляется иллюзия, что мы сможем изменить человека», — прокомментировал Ланг.

По его словам, подобные мысли ведут в ловушку, потому что поменять взрослого человека уже невозможно. Чем быстрее женщина это поймет, тем лучше, уверен психолог.

Формирование у мужчины презрения к женщине связано с прошлым негативным опытом или детскими травмами, добавил психолог.

Ланг отметил, что людям сложно признать свои слабости, а в своих проблемах проще обвинить других — такова защитная реакция психики.