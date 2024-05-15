Бронштейн вручил паспорта РФ четырем активистам «Движения Первых»

В Доме правительства Московской области первый зампред правительства региона Илья Бронштейн в торжественной обстановке вручил первый документ 4 подросткам, отличившимся в проектах «Движения Первых». Мероприятие прошло в рамках акции «Мы — граждане России», организованной движением. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Акция „Мы — граждане России“ проходит в нашем регионе уже больше года. Так, за прошлый месяц паспорта вручили 208 подросткам, а всего за первый год документ в обложке Первых получили более 1 000 активистов Подмосковья», — рассказал Бронштейн.

Вместе с председателем «Движения Первых» Московской области Юрием Макеевым они поздравили ребят и обозначили важность этого момента. На память каждому участнику особой церемонии достался эксклюзивный подарок — обложка на паспорт с символикой Движения.

После торжественного вручения Илья Бронштейн пообщался с активистами и обсудил волнующие ребят темы: карьерную ориентацию, развитие детских центров и тайм-менеджменент в жизни современного школьника. Он рассказал о возможностях, которые предоставляет сегодня каждая школа Подмосковья, а ребята поделились впечатлениями от участия в Дне добрых дел и проектах «Движения Первых».

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.