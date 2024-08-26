Бронштейн: система образования Подмосковья готова к началу учебного года

1 млн 100 ребят ожидают увидеть 1 сентября в школах Подмосковья. Из них 427 тысяч дошкольников, сказал первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн.

«Система образования Московской области к началу учебного года готова», — сказал Бронштейн на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он отметил, что отставание по предыдущему году по численности школьников есть. По словам Бронштейна, в этот раз на 3 тысячи первоклассников зачислено меньше по сравнению с прошлым годом.

«Мы понимаем, что наш позитивный прогноз сбудется. Порядка 115 тысяч ребят мы ожидаем в первые классы. Суммарный прирост по контингенту порядка 41 тысячи школьников», — уточнил он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в школы Подмосковья пойдет учиться на 41 тыс. школьников больше, чем в 2023 году. В то же время немного снизилось число первоклассников.

«У нас в этом году опять больше учеников. Контингент увеличивается — это хорошо, это приятно. 1,084 млн ребятишек — это на 41 тыс. больше, чем в прошлом году», — сказал Воробьев.