Бронштейн: школы Московской области обеспечены учебниками на 99,9%

Школы Подмосковья обеспечены учебниками на 99,9%. Всего девять образовательных учреждений остаются в рисковой зоне, сказал зампред правительства Московской области Илья Бронштейн.

Он сделал акцент, что за ближайшую неделю все школы должны быть укомплектованы учебниками.

«В каждом муниципалитете создан резерв учебников. Так называемый обменный фонд. Мы предлагаем разместить в каждой школе чат-бот „Библиотекарь“, в котором каждый житель или ребенок может отправить сообщение о том, что не хватает учебника», — заявил Бронштейн на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Зампред отметил, что данная информация попадает сразу же к муниципальному начальнику управления образования. Министерство образования приложит все усилия, чтобы данная ситуация была исправлена.

«Надеемся, что в наступающем учебном году жалоб на недостаток учебников не будет», — заключил он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно обеспечить безопасность учебного года в Московской области. Все необходимые мероприятия должны быть проведены вовремя.

«В начале августа впервые коснемся темы подготовки к учебному году, всего, что связано не только со строительной готовностью, наполнением, но и безусловно с безопасностью», — сказал Воробьев.