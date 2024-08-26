Бронштейн: 39 новых школ откроются 1 сентября в Подмосковье

На территории Московской области 1 сентября откроют свои двери 39 новых школ. Суммарно они рассчитаны на 38 тыс. мест, сообщил первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн.

По его словам, важнейший вопрос системы образования Подмосковья — инфраструктурный.

«39 новых школ на 38 тыс. мест откроются 1 сентября в Подмосковье. Еще 40 школ выходят из капитального ремонта», — сказал Бронштейн на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Первый зампред подчеркнул, что все эти школы будут открыты. Он также сделал акцент на том, что уже стартует капитальный ремонт школ по плану 2025 года.

«По 14 школам со сложным конструктивом работы начнутся с 1 сентября», — отметил Бронштейн.

Он добавил, что еще 26 школ будут переданы в ремонт после первого или второго учебного модуля: в октябре и в конце ноября. А с 1 января под строительные работы передадут 16 школ.

Бронштейн подчеркнул, что вопрос с перераспределением детей отработан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в школы Подмосковья пойдет учиться на 41 тыс. школьников больше, чем в 2023 году. В то же время немного снизилось число первоклассников.

«У нас в этом году опять больше учеников. Контингент увеличивается — это хорошо, это приятно. 1,084 млн ребятишек — это на 41 тыс. больше, чем в прошлом году», — сказал Воробьев.