Бронницы отправят очередной груз для нужд СВО

В составе отправления - кроссовые мотоциклы, газовые баллоны, маскировочные сети и другое необходимое военное снаряжение и оборудование.

"Каждый старается помогать, кто чем может: и депутаты, и учителя, и директора, и врачи, кто чем может, чтобы наши бойцы ощущали, что они вместо со страной, они не забыты, и их просьбы оперативно выполняются", - отметил депутат Московской областной Думы Олег Жолобов.

В Бронницах организовано несколько мастерских, где волонтеры шьют одежду и плетут маскировочные сети для участников СВО. Все изделия оперативно отправляются на фронт в составе грузов с гуманитарной помощью.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.