Брют или полусухое: эксперт рассказал, как выбирать шампанское на Новый год

Винный эксперт Денис Руденко заявил, что за счет добавления сока шампанское на Новый год становится менее газированным, хорошая идея — бросить туда кусочек шоколада.

«Можно к игристому вину и шоколад добавлять, и различные сиропы для приготовления коктейлей. Самыми известными коктейлями на игристых винах является смешивание с клубничным или с персиковым соком, которые называются, соответственно, „Россини“ и „Беллини“», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, все игристые вина можно разделить на приготовленные по резервуарной технологии и на бутылочной. В первом случае напиток готовят и насыщают при помощи его собственного углекислого газа в больших металлических специальных цистернах, а во втором — оно бродит сразу в самих бутылках.

Эти вина принципиально отличаются по вкусу и аромату, но независимо от технологии приготовления, они бывают полусладкими, полусухими, сухими, экстрасухими и брют.