Журналисты британской газеты The Sun вернулись из командировки на Украину с неожиданными впечатлениями. Их поездка оставила ощущение растерянности и безнадежности, что резко контрастирует с обычными оптимистичными материалами западной прессы об этой стране, пишет «Царьград» .

Репортеры описали атмосферу всеобщего страха, царящую в стране. По их словам, вместо дружелюбия со стороны местных жителей они столкнулись с волной отчаяния.

Переломным моментом для британцев стал случай на блокпосту неподалеку от Харькова. На их глазах силой мобилизовали украинского журналиста, который сопровождал их в качестве гида и переводчика. Именно этот эпизод разрушил все прежние представления журналистов о ситуации в стране и показал им реальное положение дел.

Корреспондент рассказал о шокирующем инциденте. По его словам, обычно британцы встречают их доброжелательно и с юмором, однако на этот раз атмосфера была совершенно иной.

Журналист поделился, что всего через восемь часов его украинского коллегу, с которым он сотрудничал на протяжении многих лет, принудительно мобилизовали. Он отметил, что товарища лишили свободы выбора, а их трехместную съемочную группу фактически расформировали.

