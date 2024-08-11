Бригады дружинников помогают обеспечивать безопасность в Курской области

Добровольные народные дружины принимают участие в стабилизации обстановки в приграничных районах Курской области после вторжения украинских сил, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Сейчас в наш регион прибывают дополнительные силы и средства. В то же самое время военные делают все необходимое для обеспечения безопасности мирных жителей», — написал Смирнов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что дружинники помогают обеспечивать необходимые меры безопасности и вывозить жителей приграничных районов Курской области в пункты временного размещения.

Врио главы региона добавил, что ситуация остается сложной, однако Минобороны совместно с силовыми структурами принимают необходимые меры для стабилизации обстановки в Курской области.

С 6 августа боевики ВСУ активно атакуют приграничные территории Курской области. Они бьют по мирным жителям и гражданским объектам. Есть убитые и раненые, в том числе и дети. ВС РФ выдавливают противника с приграничной территории, уничтожая живую силу и боевую технику.