Брифинг «АртПром» для молодых специалистов и предпринимателей прошел в Москве

Информационный брифинг проекта «АртПром», направленного на поддержку молодых специалистов и предпринимателей, состоялся 3 декабря 2025 года в пресс-центре Общественной службы новостей. В мероприятии приняли участие представители российских и зарубежных вузов, эксперты и организаторы, сообщает Общественная Служба Новостей .

Руководитель международного молодежного технологического фестиваля «От Винта!» и проекта «АртПром» Виктория Соболева выделила четыре ключевых аспекта, вдохновляющих молодежь: практическая деятельность, амбициозные цели, вера в себя и чувство сопричастности. По ее словам, эти факторы способствуют мотивации и самореализации в научно-технической сфере.

Проект активно развивается в российских вузах, объединяя студентов из более чем десяти стран. Проректор ВАВТа Татьяна Анисимова отметила, что студенты академии готовятся к московскому фестивалю, создают проекты об инновациях и формируют рабочие команды. В академии планируется создание молодежного клуба «АртПром».

Руководитель центра корпоративной культуры ЦАГИ Екатерина Ростовцева подчеркнула, что творческие проекты способствуют развитию корпоративной культуры и внедрению новых идей в промышленности. Ольга Ефремова отметила, что «АртПром» становится стартовой площадкой для молодых предпринимателей на стыке технологий и искусства.

Участники из Казахстана, Армении, Китая и России рассказали о своих проектах, отметив значимость международного сотрудничества. Фестиваль «АртПром» объединяет промышленность и искусство, популяризируя достижения науки и технологий. Основные мероприятия пройдут в марте 2026 года в Москве.

