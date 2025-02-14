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«Братья Караваевы» на Большой Грузинской улице Москвы открылись после проверки

Деятельность кулинарной лавки «Братья Караваевы» на Большой Грузинской улице в столице возобновлена после устранения нарушений, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Ранее в заведении нашли бактерии группы кишечной палочки во время внеплановой проверки. Там выявили грубые нарушения требований к хранению еды.

Арбитражный суд столицы 5 февраля приостановил деятельность кулинарной лавки «Братья Караваевы» (ООО «Мишлен») по адресу: Москва, ул. Большая Грузинская, д. 57, стр. 1. Кафе закрыли на 60 суток из-за нарушений. Срок приостановления деятельности исчислялся с момента применения, то есть с 10 декабря 2024 года.

Специалисты Роспотребнадзора проверили, как устранены выявленные нарушения и выяснили, что все работы проведены. Поэтому деятельность предприятия общественного питания возобновлена.