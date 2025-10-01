Братья-хакеры из РФ заработали более 1,5 млрд рублей на поддельных чешских визах

Во Вьетнаме два брата-хакера из России делали поддельные чешские визы. За 10 лет им удалось заработать более 1,5 млрд рублей, сообщает SHOT .

Братья Андрей и Александр Воронины создали хакерское программное обеспечение, разработали несколько программ и похитили базу данных посольства Чехии во Вьетнаме. Их схема работы заключалась в следующем: программа братьев блокировала заявки на получение чешских виз во Вьетнаме и подменяла их на заявки, которые были выгодны самим Ворониным. Эти поддельные заявки они продавали людям, у которых возникали проблемы с документами.

Братьям помогали родители. Отец, Владимир Воронин, занимался отмыванием денег через покупку недвижимости, а мать, Нелля Воронина, управляла банковскими счетами. Девушка одного из братьев участвовала в закупках оборудования для хакерского ПО. По данным следствия, хакерская семья могла вести аналогичный бизнес в РФ.

На днях чешский суд частично оправдал Ворониных. Следствие смогло доказать только факт использования семьей робота и телефонной сети. В связи с этим Национальный центр по борьбе с организованной преступностью Чехии принял решение заморозить имущество семьи Ворониных, включая их квартиры и земельные участки.

Семья по-прежнему находится под следствием. Полиция пытается доказать, что многомиллионные заработки от визового бизнеса не были официально задекларированы и не облагались налогами.

