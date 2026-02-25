Брат Максима Галкина*, работавший в оборонной сфере РФ, оказался гражданином ЕС

Дмитрий Галкин, старший брат известного юмориста Максима Галкина*, долгие годы работал в крупных компаниях, занимавшихся поставками боеприпасов и вооружений для нужд армии России. При этом он оказался гражданином Евросоюза, сообщает Baza .

В израильском реестре недвижимости Дмитрий Галкин значится как обладатель гражданства Республики Кипр. Когда именно и при каких обстоятельствах он получил кипрский паспорт — неизвестно.

Некоторые СМИ также утверждали, что Дмитрий Галкин может иметь гражданство Израиля и Казахстана, однако официально он эти данные не комментирует.

Бизнесмен владеет долей в компании «Оружейные мастерские», которая производила оружие и военную технику для ВС РФ. В 2023 году Украина ввела санкции против предприятия. После этого компания постепенно сменила профиль и сейчас выпускает только гражданскую продукцию, хотя лицензия на разработку и производство вооружений у нее сохранилась.

* Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.

