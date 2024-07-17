Браслет или ультразвук: названы способы эффективной защиты от комаров

Главврач Клинической больницы им. Виноградова Ольга Шарапова посоветовала во время похода в лес или парк использовать репелленты — устройства, отпугивающие комаров и других насекомых, сообщает «Вечерняя Москва».

«При их выборе обращайте внимание на состав и срок годности. Ношение закрытой одежды также может помочь», — рекомендовала медик.

В Сети для таких целей предлагают ультразвуковой прибор. При помощи волн он воздействует на нервную систему вредителей, вызывает тревогу и заставляет их покинуть места вблизи человека. Цена на такой аппарат — 522 рубля.

Еще один вариант — электрическая мухобойка. По форме она напоминает теннисную ракетку с пластиковым основанием, а в основе ее действия — ток, который подается на нити. Подобная мухобойка стоит 672 рубля, отмечает издание.

Среди новейших изобретений — браслет-отпугиватель насекомых. Он сделан из пищевого волокна и не вызывает раздражение у человека, зато наполнен смесью эфирных масел, которые вызывают раздражение у насекомых. Такой аксессуар стоит до 500 рублей.