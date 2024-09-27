Ботаники возродили вымершее тысячелетие назад дерево

Международная группа ботаников, агрономов и историков возродили вымершее дерево из древнего семени, найденного в 1980-х годах в пещере на территории Израиля, сообщает Lenta.ru .

Как пишет научный журнал Communications Biology, семя было обнаружено в одной из пещер Иудейской пустыни. Его возраст оценивается в период между 993 и 1202 годами н. э. Несмотря на свою древность, семя сохранило жизнеспособность, что позволило ученым провести эксперимент по его посадке. Спустя 14 лет после посадки, дерево, получившее название Шеба, достигло зрелости и выросло до 3 метров в высоту.

В статье отметили, что Исследователи провели анализ образцов древесины, смолы и листьев. В результате они пришли к выводу, что дерево принадлежит к роду Commiphora, в который входят такие известные виды, как ладан и мирра. Однако точный вид дерева пока не установлен, поскольку оно ещё не цвело.

Согласно исследованию, древесина содержит пентациклические тритерпеноиды — соединения, которые обладают способностью снижать воспалительные процессы в организме человека. Кроме того, было выявлено присутствие масла сквалена, которое славится своими антиоксидантными качествами и находит применение в терапии кожных заболеваний.

Исследователи выдвигают гипотезу, что смола этого дерева могла быть источником лекарственного вещества «цори», которое неоднократно упоминается в Библии.

Из материала следует, что истинные причины исчезновения этих деревьев остаются загадкой, и лишь дальнейшие исследования могут пролить свет на их биологические и исторические особенности.