Ботанический сад федерального значения им Травникова появится в Москве

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о создании в Москве ботанического сада федерального значения им. П. И. Травникова. Он появится на базе бывшего регионального памятника природы, сообщается на сайте правительства.

Саду присвоят федеральный статус особо охраняемой природной территории. Благодаря этому будет обеспечена сохранность собранной там ботанической коллекции. В ней более 300 видов растений из различных регионов России и мира.

Сад площадью почти 0,18 га будет находиться в ведении Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. 17 из представленных здесь видов растений занесены в Красную книгу России.

Сад был заложен в 1957 году на Фрунзенской набережной агрономом-любителем Павлом Травниковым. После смерти хозяина за ним ухаживали местные жители. К середине 2000-х о саде практически все забыли, затем о нем стали заботиться ученики школы № 588. В 2018 году специалисты Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» разработали проект восстановления объекта.

