Бортпроводнице «Уральских авиалиний» дали 7 лет колонии за поддержку ВСУ

Суд в подмосковном Видном отправил на семь лет в колонию бортпроводницу «Уральских авиалиний» Варвару Волкову. Ее признали виновной в распространении ложной информации о ВС РФ, рассказали ТАСС в суде.

Волкова виновна по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти»). Она будет сидеть в колонии общего режима.

По данным суда, в январе Волкова в соцсетях увидела запись о действиях танкиста ВС РФ в зоне СВО. Девушка испытала к нему неприязнь из-за участия в спецоперации.

Через некоторое время Волкова увидела танкиста в передаче на телевидении. Она нашла телефон мужчины, позвонила ему и начала угрожать.

Через некоторое время после этого в чате деревни Сапроново Волкова сделала ряд неоднозначных публикаций. В одной из них она сказала, что готова угостить чаем боевиков ВСУ, если те захватят Московскую область.

