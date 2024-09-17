Борщевик в Клину обработают еще раз из-за аномально теплой осени

В городском округе Клин 15 сентября подрядная организация завершила ликвидацию борщевика Сосновского на заявленной территории в рамках III, заключительного этапа проведения работ. В сезон 2024 года, согласно техзаданию, обработано 3 562 га муниципальных земель комбинированным способом, чередуя химическую и механическую обработку. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С 16 сентября началась итоговая приемка проделанных подрядчиком работ и устранение возможных замечаний.

«Аномально-теплая осень в этом году может привести к прорастанию борщевика вновь. Как известно, семена этого опасного растения могут лежать в земле и быть пригодными ко всходам в течение 8 лет после обработки. Подрядчик подтвердил нам, что в рамках гарантийных обязательств он обработает всходы борщевика еще раз, дополнительно, там, где растение снова прорастет после обработки», — сказала начальник Управления муниципального контроля и перспективного развития городского округа Клин Светлана Потапова.

Она напомнила, что речь идет про земли, находящиеся в муниципальной собственности. Владельцы частной земли должны проводить аналогичную работу по ликвидации борщевика самостоятельно.

По состоянию на 10 сентября муниципальным контролем в Клину вынесено 212 предостережений в отношении собственников земельных участков за неудаление борщевика Сосновского на своих земельных участках. 41 земельный участок осмотрен повторно, материалы по ним отправлены материалы в налоговую инспекцию для повышения налоговой ставки в связи с ненадлежащим содержанием земли и ее использованием не по целевому назначению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол.

По словам главы Подмосковья, сорняк трижды вытравливают химикатами.