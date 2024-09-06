Борис Волынов проголосовал на избирательном участке в Звездном городке

Дважды Герой Советского Союза, единственный оставшийся в живых представитель первого отряда Космонавтов и почетный житель Звездного городка Волынов Борис Валентинович проголосовал сегодня на избирательном участке. Об этом сообщила секретарь первичного отделения Анна Москатова.

«Борис Валентинович Волынов — легенда. Ему не достались лавры „первого“, но космическая судьба Волынова и без того была полна приключений. И вот сегодня, он вновь вписывает себя в историю Звездного городка, ведь выборы — это страница новой истории», — поделилась Москатова.

Свой первый космический полет Борис Волынов совершил 15–18 января 1969 г. в качестве командира корабля «Союз-5». Когда ушел из жизни Алексей Леонов, Борис Валентинович Волынов остался единственной ниточкой, связывающей нас с зарей космической эры. … «Выше и быстрее, чем летают самолеты».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.