Спецпредставитель Президента РФ по связям с международными организациями Борис Титов рассказал, как «Новые люди» объединяются с «Партией роста», передает СМИ2 .

«Мы, предприниматели России, очень надеемся на партию „Новые люди“, потому что она должна выражать наши интересы. А что это сегодня за интересы? Посмотрите на Республиканскую партию Трампа. Прежде всего — это свобода предпринимательства, очень мягкое, стимулирующее, регулирование со стороны государства. Ну, а второе — это прогресс, это сегодняшняя технологическая революция», — сказал он.

На сегодняшний день лидерами стран становятся те, кто впереди именно в этом, в инновационном развитии страны.

Партия «Новые люди» уже сделала многое. Так, например, благодаря ей во многом появилось новое законодательство, которое регулирует майнинг и криптовалюты.

«Но этого мало. Нужно сегодня описать и законодательно дать возможности развития и искусственному интеллекту, биотехнологиям, то есть очень многим направлениям сегодняшнего потрясающего, революционного изменения всего мира», — добавил Титов.