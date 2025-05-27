Борис Эйфман поздравил Петербург с Днем города

Борис Эйфман о Петербурге — именно здесь я хочу жить и творить

«Впервые я оказался в Ленинграде в юном возрасте. Я был настолько потрясен красотой и величием города, что сразу решил: именно здесь я хочу жить и творить. Я счастлив, что связал свою судьбу с Петербургом. Без его созидательной энергии не было бы меня как художника и не было бы моего театра. С днем рождения, любимый город!» — поделился он.

Сегодня, 27 мая, Санкт-Петербург отмечает 322-ю годовщину со дня своего основания.

Также с Днем города Северную столицу поздравили Тамара Москвина и Михаил Боярский.