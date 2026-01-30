Борьба с последствиями сильнейшего снегопада продолжается в Балашихе

В Балашихе непрерывно ведутся работы по устранению последствий мощного снегопада. Для расчистки задействовано свыше 140 единиц спецтехники, более 1140 специалистов, а также волонтеры. Работы проводятся на дорогах, во дворах и возле социально значимых объектов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Проезжие участки дорог не только расчищают, но и покрывают специальными противогололедными материалами.

Уже завтра, 31 января, в 10:00 в городском округе Балашиха пройдет Московский областной субботник Единой России. Приглашаем вас присоединиться к этому событию, чтобы совместными усилиями очистить от снега территорию города, сделать его чище, безопаснее и комфортнее.

Весь необходимый инвентарь — лопаты и другое оборудование, можно получить в своей управляющей компании.

По всем вопросам, связанным с последствиями непогоды, можно обращаться на горячую линию администрации городского округа Балашиха: 8 (495) 529-11-90.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.