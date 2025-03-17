Борьба с незаконными свалками в лесах проводится в Орехово-Зуевском округе

С начала года 11 участковых лесничеств округа обследованы на предмет несанкционированных навалов мусора на их территории. В 5-ти лесничествах выявлены незаконные свалки общим объемом 40 куб. метров, сообщает пресс-служба администрации Орехово-Зуевского округа.

Чтобы предотвратить сброс мусора, специалисты лесного хозяйства взяли под особый контроль места, где это случается чаще всего. Это территории под линиями электропередач, выезды с дорог, а также леса рядом с населенными пунктами, садовыми товариществами, дачными поселками и коттеджными комплексами.

«Несанкционированные навалы мусора в лесах Московской области – серьезная экологическая проблема, требующая срочного вмешательства. Важно не только выявлять и устранять незаконные свалки, но и предотвращать их возникновение путем информирования и предупреждения населения», — отметила инженер организации лесной охраны Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» Ирина Клочкова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.