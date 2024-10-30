Бондарчук хочет подать в суд на психолога за слова о мужской внешности

Светлана Бондарчук хочет подать в суд на известного в Сети психолога Веронику Степанову, которая нелестно отозвалась о внешности телеведущей, сообщает « СтарХит ».

Степанова выкладывает в социальные сети ролики, в которых делает разбор внешности и личности различных звезд. Пользователи отмечают, что она нередко слишком сильно критикует известных людей.

На этот раз психолог прошлась по Светлане Бондарчук. Психолог заявила, что телеведущую «будто переодели в мужчину». Кроме того, Степанова отметила, что Бондарчук напоминает ей «жену Макрона».

«Да, внешность специфическая… Косметологи, что придает лицу ту самую маскулинность?» — сказала психолог.

К тому же психолог упомянула детей с ДЦП и аутизмом, намекая, что телеведущая воспитывает особенную дочь. Бондарчук видео Степановой возмутило. Если нападки по поводу внешности она стерпела, то слова об особенных детях и их мамах ее задели. По словам телеведущей, такие высказывания говорят о «душевном уродстве» Степановой.

Бондарчук задумалась над тем, чтобы прибегнуть к каким-либо юридическим процедурам, а именно — обратиться в суд. Также телеведущую удивил тот факт, что у раскритиковавшей ее психолога есть своя аудитория в Сети.

Сама Степанова успела отреагировать на новости о возможном иске, спросив, что именно «встревожило» Бондарчук.