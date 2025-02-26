Бомба замедленного действия: психолог рассказала, кому нельзя давать второй шанс

Психолог и психотерапевт Анастасия Клименко рассказала, каким мужчинам не стоит давать второй шанс и возобновлять токсичные отношения, даже если партнер обещает исправиться, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам психолога, иногда кризис в отношениях действительно можно преодолеть, но чаще всего возвращение — это шаг назад и проигрывание своих психотравм заново.

Категорически нельзя давать второй шанс абьюзерам — такие люди чаще всего обещают исправиться ради того, чтобы снова получить контроль над своей жертвой, предупредила психолог. Красным флагом является любое насилие — физическое, сексуальное, психологическое или финансовое, а также унижения, запугивание, агрессия, контроль передвижений партнерши, манипуляции и так далее.

Помимо явного абьюза, также не стоит возобновлять отношения с тем мужчиной, который выражает свое неуважение к женщине грубостью, пренебрежением и обесцениваем ее эмоций и мыслей, а также не признает своих ошибок.

«И через некоторое время, после очередного „сахарного шоу“ в неделю-две, все будет как прежде», — уверена Клименко.

По ее мнению, второго шанса не заслуживают манипуляторы, которые устраивают «эмоциональные качели», предатели, безответственные партнеры и те, кто жил за ваш счет. Эксперт назвала подобные варианты «бомбой замедленного действия», то есть рано или поздно отношения с такими мужчинами приведут к новому разрыву.