Большой воспитательно-образовательный комплекс построят в Люберцах в 2026 году

Архитектурная комиссия Градостроительного совета Московской области одобрила облик воспитательно-образовательного комплекса в поселке Красково Люберец, вблизи улицы Лорха. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Новый комплекс будет включать в себя общеобразовательную школу на 500 мест и детский сад для 120 воспитанников. Общая площадь образовательной организации составит более 11 500 кв. м. Завершить строительство планируется в 2026 году», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Здание переменной этажности — от 2 до 3 этажей имеет необычную конфигурацию в форме правильного восьмиугольника. Подобная структура позволяет обеспечить хорошую инсоляцию помещений, а также организовать просторный внутренний двор для отдыха и проведения мероприятий, занятий на открытом воздухе.

Значительный масштаб здания нивелирован делением на более мелкие сегменты. Авторы проекта выделили блоки детского сада, начальной и основной школы за счет разрывов основного объема на уровне второго и третьего этажей, визуально разрядив «массу» стен. Кроме того, в композицию введена активная горизонталь — опоясывающий периметр карниз, выполняющего роль козырька.

Геометрия фасадов дополнена сочетанием разнофактурных отделочных материалов. Для облицовки первого этажа использована плитка из литьевого бетона, повторяющего текстуру кирпича ручной формовки. За счет изменения толщины создается горизонтальная и вертикальная рустовка отдельных фрагментов стен — появляется рельеф. Основная плоскость фасадов верхних этажей выполнена с применением большого количества остекления, что позволяет использовать максимальное количество дневного освещения. Вертикальные витражи со стемалитовыми вставками сочетаются с поверхностями из вентфасадов, облицованных металлическими кассетами.

Авторам проекта удалось подчеркнуть типологию детского учреждения и одновременно деликатно интегрировать его в городской силуэт. Светлая цветовая гамма отделки внешних стен корреспондируется с окружающей жилой застройкой и природным окружением. В то время, как на поверхность внутренних фасадов введены цветовые акценты. Каждый объем будет иметь свою колористику — от ярко желтого до оранжевого, функционально разделяя помещения для воспитанников детского сада, младших и старших школьников.

Детский сад рассчитан на 5 групп воспитанников и 29 человек персонала. Помимо групповых ячеек запланированы музыкальный зал для проведения праздников и развивающих занятий, кабинеты для кружков и занятий с профильными специалистами, пищеблок, медицинский блок с процедурной, а также административные и иные помещения.

Блок общеобразовательной школы комфортно разместит 20 классов учащихся и 74 человека персонала. Проектом предусмотрены: учебные кабинеты основного образовательного профиля, 2 спортзала, лабораторные помещения, специализированные кабинеты для практических занятий, актовый зал, библиотечный центр, пищеблок полного цикла, медицинский кабинет.

Главная входная группа организована через внутренний двор. Портал входа подчеркнут объемами массивных колонн, облицованных металлическими кассетами, что придает облику здания надежность и монументальность.

Потоки учащихся школы и воспитанников детского сада разведены — для каждого спроектированы отдельные входы с просторными вестибюлями и гардеробными.

На прилегающей территории будет выполнено комплексное благоустройство с озеленением. Для школьников создадут многофункциональную спортивную зону с футбольным полем, волейбольной и баскетбольной площадками, беговыми дорожками и другим. Также будут сформированы комфортные зоны для прогулок и игр детсадовских воспитанников разных возрастных групп.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.