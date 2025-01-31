Большой начальник: по легенде, Ванга отказала Брежневу в предсказании

31 января 1911 года в Болгарии на свет появилась Ванга, известная предсказательница, чьи пророчества привлекали внимание людей со всего мира. С ранних лет к ней стремились не только простые граждане, но и знаменитости, искали ответы на вопросы о будущем, здоровье, сообщает Life.ru .

Обширная слава Ванги началась во время Второй мировой войны, когда о ее способностях узнали миллионы. Среди ее почитателей оказался Болгарский царь Борис III, который посетил ее в 1942 году. Ванга предсказала его скорую смерть, что сбылось в 1943 году.

Существует мнение, что Вангу также посещали высокопоставленные советские чиновники, включая Леонида Брежнева. Хотя документальных подтверждений их встречи нет, но и отсутствие опровержений оставляет место для домыслов. В советское время официальное признание подобных явлений считалось табу.

Тем не менее, предполагается, что Джуна Давиташвили, известная советская ясновидящая, подсказывала Брежневу обратиться к Ванге.

По легенде, когда Брежнев пришел в дом Ванги, он с ухмылкой спросил: «Узнаешь меня?», на что получил ответ «большой начальник». Однако это приветствие, скорее всего, задало неуютный тон беседе, и разговор не сложился.

Возможно, Ванга почувствовала высокомерие генсека и не захотела открывать ему свои предсказания, осознавая, что ее слова могут вызвать неоднозначную реакцию, особенно если бы она затронула судьбы его семьи.

В итоге, по слухам, Брежнев не остался под впечатлением от данного визита, и разговор прервался.