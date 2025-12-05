Большинство школьников планируют получить высшее образование

Согласно исследованию агентства MAGRAM MR, наиболее распространенный образовательный путь среди школьников Подмосковья — завершение 11 классов с последующим поступлением в вуз.

Так, 56% учащихся 9 класса и младше планируют окончить 11 классов, а 79% учеников 10-11 классов и тех, кто собирается перейти в старшие классы, намерены поступать в высшие учебные заведения. При этом желание получить высшее образование чаще выражают девушки (84% против 75% у юношей).

В ходе опроса респондентам задавали два вопроса: «Куда Вы хотите пойти после 9 класса?» и «Куда Вы хотите пойти после 11 класса?».

Опрос проводился в онлайн-формате, а выборка составила 600 жителей Московской области в возрасте 15-17 лет, период проведения — 5–7 марта 2025 года.

MAGRAM MR — независимое исследовательское агентство полного цикла, основанное в 1997 году. Специализируется на проведении маркетинговых и социологических исследований любой сложности на рынках B2B и B2C в России и за рубежом.