Большинство российских родителей не одобряют блогерство как профессию для детей

Согласно недавнему исследованию гильдии креативных продюсеров, 55% родителей в России отрицательно воспринимают возможность профессиональной карьеры своих детей в блогинге. Об этом сообщает Газета.ru .

Отношение к блогерству среди родителей формируется под влиянием распространенных предубеждений. Многие ассоциируют эту деятельность с праздным образом жизни, сомнительными доходами и самолюбованием, не видя в ней практической пользы.

При этом к другим цифровым профессиям родители относятся гораздо благосклоннее. Cпециальности в сфере контент-продюсирования, креативного руководства и SMM-маркетинга вызывают положительную реакцию у 75% опрошенных.

Российские родители имеют ограниченное представление о профессии блогера. Они видят только человека перед камерой, не понимая всей сложности работы за кадром. По данным опроса, почти 60% родителей считают, что детям можно начинать вести блог только с 15 лет. При этом каждый шестой родитель (17%) вообще против блогерства как занятия для детей, хотя не возражает против создания образовательного или творческого контента.

85% опрошенных уверены, что главное в работе блогера — умение снимать и монтировать видео. Однако такие навыки, как финансовое планирование, аналитика данных и продвижение, считают важными менее 60% родителей. Особенно недооцениваются финансовые (44%) и аналитические (45%) компетенции.

Несмотря на беспокойство родителей о будущем детей, цифры говорят об обратном: креативный сектор экономики показывает уверенный рост. В 2024 году его доля в ВВП России достигла рекордных 4%, сравнявшись с вкладом аграрного сектора.

Правительство прогнозирует дальнейшее увеличение этого показателя до 6% к 2030 году. Эксперты связывают такой рост с развитием цифровых профессий, включая блогинг, который становится все более востребованным на рынке труда.