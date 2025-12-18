Большинство россиян выбрали искусственную елку для Нового года

Большинство россиян в 2025 году планируют установить искусственную новогоднюю елку, отдавая предпочтение экономии и заботе об экологии, сообщили в исследовании финансового маркетплейса «Сравни», передает Life.ru .

Согласно опросу финансового маркетплейса «Сравни», 70% россиян собираются поставить искусственную елку на Новый год. Только 9% респондентов выбрали живую ель, а 21% не планируют устанавливать дерево вовсе.

Еловые букеты и ветки считают компромиссным вариантом для создания праздничного настроения 54% опрошенных. При этом 25% считают такой декор незавершенным, а 21% предпочитают украшать дом только нехвойными композициями.

Большинство владельцев искусственных елок (64%) обновляют их не реже одного раза в пять лет. Еще 31% используют елку от шести до десяти лет, а 5% держат ее до полного износа.

Что касается сроков уборки новогоднего дерева, 61% россиян убирают елку после Старого Нового года, 37% — до конца января или позже, и только 2% делают это сразу после 1 января.

В выборе украшений мнения разделились: 48% предпочитают минимализм с шарами одного-двух цветов, 44% остаются верны классическим стеклянным игрушкам и мишуре, а 8% выбирают изделия ручной работы и тематические фигурки.

