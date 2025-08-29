Большинство полигонов вблизи аэродромов проверили на опасные скопления птиц, а 122 из них уже получили положительные заключения. Такие обследования позволяют выявить опасное скопление птиц и принять меры по устранению проблемы. Об этом сообщили на штабе по организации системы обращения с ТКО, который прошел на площадке Координационного центра Правительства РФ. Отчет по ситуации подготовили специалисты Российского экологического оператора.

«Сегодня мы снова возвращаемся к вопросу проведения орнитологических исследований на объектах инфраструктуры в сфере обращения с ТКО. Провести такие обследования должны объекты, находящиеся в шестой подзоне приаэродромной территории. Требование по обязательности орнитологического обследования действует с 1 сентября 2024 года. На сегодняшний день выявлено 163 типа объекта на расстоянии менее 15 километров от контрольных точек аэродромов в 61 регионе РФ. Из них по 153 заключены договоры на проведение исследований, по 10 объектам в семи регионах договоры отсутствуют», — сообщил заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

В процессе проведения исследований и подготовки заключений находятся 11 объектов, из которых пять повторно после отрицательных заключений. По 20 объектам получены отрицательные заключения, а новых договоров на проведение повторных орнитологических исследований не заключено. В 10 регионах получены отрицательные заключения. В двух субъектах получены отрицательные заключения по перегрузочным станциям.

В двух регионах не заключены договоры по основным полигонам. В четырех регионах не заключены договоры по сортировкам и «небольшим» полигонам. В еще одном регионе не заключены договоры по перегрузочным станциям.

«Все перечисленные регионы должны взять на контроль проведение орнитологических исследований собственниками объектов по обращению с отходами, либо сообщить о планах по перераспределению потоков ТКО на альтернативные объекты в случае преждевременного закрытия объектов, эксплуатируемых с нарушениями требований законодательства РФ», — добавили в пресс-службе ППК РЭО.

Базовым документом, который устанавливает запрет на размещение объектов, привлекающих птиц, в приаэродромной территории, является Воздушный кодекс Российской Федерации.

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 года № 1460 конкретизирует требования по обеспечению безопасности полетов в части объектов обращения с отходами. В январе 2023 года в него были внесены изменения, установившее возможность размещения объектов только при наличии положительного орнитологического заключения.