Большие парковые уличные качели установят в Купеческом сквере в Клину

Большие парковые уличные качели установят в Купеческом сквере в округе Клин. Подрядчик уже завез их на территорию и в ближайшее время приступит к сборке конструкции. Также завезли информационный стенд и велопарковку. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Рядом с велопарковкой будет установлена станция техобслуживания для велосипедов, где можно будет подкачать шины велосипедов и колясок, воспользоваться отвертками, плоскогубцами и другим инструментом для настройки велотранспорта.

Разработчики концепции благоустройства заложили в проект станцию техобслуживания для велосипедов с учетом проходящего здесь велопешеходного маршрута «Клин Звучит» и туристического маршрута «Государева дорога». Это уже финальные работы по благоустройству новой территории для отдыха на улице Ленина в Клину.

Основные строительные работы в сквере «Купеческий» завершены. Сделана планировка территории, установлены опоры освещения, выполнено мощение плитки, уложен газон, высажены кустарники и деревья.

В сквере «Купеческий» в Клину проходит благоустройство в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и программы губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее глава региона сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.