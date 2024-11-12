Большие города: в Петербурге отреставрируют беседку, где снимали «Брата»

Петербургский комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) представил проект реставрации беседки, в которой проходили съемки культового фильма «Брат» режиссера Алексея Балабанова, сообщает газета «Петербургский дневник».

«По информации реставрационной компании, которая занимается объектом, подготовлен проект реставрации беседки семейного захоронения фон Бекманов», — сказали в комитете.

Также ведомство дало ряд рекомендаций и дополнений, все они в ближайшее время будут внесены в проект. Беседка располагается на Смоленском лютеранском кладбище.

В 2022 году на объекте провели противоаварийные работы: металлический каркас беседки демонтировали и перевезли на производственную базу, где специалисты еще раз изучили конструкцию. Фамильные надгробия и фундамент склепа были законсервированы под временным защитным деревянным каркасом.