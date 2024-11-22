Больше всего навалов мусора в лесах с начала года выявили на территории Одинцова

С начала года за мусор в подмосковных лесах нарушителям выписаны штрафы на сумму более 11,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Одинцовского округа.

«Лесной охраной Комлесхоза за счет систематического патрулирования лесов с начала года выявлено более 1000 несанкционированных навалов мусора. Лица, виновные в нарушении правил санитарной безопасности в лесах, привлечены к ответственности и им назначены административные штрафы на общую сумму 11 600,75 тыс. рублей», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

По информации ведомства, больше всего навалов мусора в лесах с начала года выявлено на территории Одинцовского округа — 73 точки. Также значительное количество свалок фиксировалось в лесных массивах Орехово-Зуевского — 65, Можайского городского округа и и Истра — по 63 навала.

Для установления виновных возбуждаются административные дела и проводятся административные расследования, в органы МВД направляются запросы. Благодаря принимаемым мерам 80% территорий, на которых были обнаружены стихийные свалки, очищены от мусора.

Жителям и гостям Московской области напоминают, что в соответствии со ст. 99 Лесного кодекса Российской Федерации лица, виновные в нарушении лесного законодательства, несут административную, уголовную ответственность в порядке, установленном федеральным законодательством. Помимо штрафов статьей 100 Лесного кодекса РФ предусмотрено возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.