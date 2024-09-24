Больше всего лотов выставлено на торги в Ступине, Наро-Фоминске и Егорьевске
Фото - © Комитет по конкурентной политике МО
С 16 по 20 сентября комитетом по конкурентной политике Московской области на земельно-имущественные торги выставлено 137 объектов, сообщает пресс-служба ведомства региона.
Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в Ступине, Наро-Фоминском округе и Егорьевске.
Всего на сегодняшний день в заявочной кампании указанных округов:
- в г. о. Ступино — 87 лотов;
- в Наро-Фоминском округе — 66 лотов;
- в г. о. Егорьевск – 18 лотов.
С начала года уже передано на аукционе:
- в г. о. Ступино в аренду 240 земельных участков, в собственность 36 земельных участков;
- в Наро-Фоминском округе в аренду 130 земельных участков, в собственность 6 земельных участков;
- в г. о. Егорьевск в аренду 31 земельный участок, в собственность 23 земельных участка.
Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья.
В Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.