Больше всего лотов выставлено на торги в Истре, Воскресенске, Клину

С 12 августа по 16 августа 2024 года комитетом по конкурентной политике Московской области на земельно-имущественные торги выставлено 133 объекта. Обетом сообщает пресс-служба ведомства.

Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в: Истре — 12; Воскресенске — 11; Клину — 9.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании: Истры — 87 лотов; Воскресенска — 28 лотов; Клина — 24 лота.

С начала года уже передано на аукционе: в Истре в аренду 183 земельных участка, в собственность 13 земельных участков; в Воскресенске в аренду 108 земельных участков, в собственность 10 земельных участков; в Клину в аренду 52 земельных участка, в собственность 7 земельных участков.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья.

А в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.