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Больше всего лотов выставили на торги в Богородском, Талдомском и Можайском округах

На минувшей неделе, с 26 по 30 августа, в Московской области на земельно-имущественные торги выставлено 122 объекта. Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в Богородском, Талдомском и Можайском городских округах, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике региона.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании указанных округов в:

Богородском округе — 22 лота;

Талдомском округе — 46 лотов;

Можайском округе — 47 лотов.

Стоит отметить, что с начала года уже передано на аукционе:

в Богородском округе в аренду — 215 земельных участков, в собственность — 8 земельных участков;

в Талдомском округе в аренду — 109 земельных участков, в собственность — 2 земельных участка;

в Можайском округе в аренду — 52 земельных участка, в собственность — 17 земельных участков.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Подмосковья.

А в Telegram-канале Комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, 100% земельно-имущественных торгов в регионе проходит в электронной форме. Принять участие можно не выходя из дома из любой точки страны, найти участок или помещение в Подмосковье можно на Едином портале торгов.