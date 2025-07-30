Больше семей в Подмосковье получат 300 тысяч рублей за третьего ребенка

Мособлдума в целом приняла закон, расширяющий условия выплаты 300 тыс. руб. молодым семьям за рождение третьего и последующих детей — теперь ее смогут получить и те, у кого только один из родителей зарегистрирован в регионе, передает корреспондент РИАМО.

С января 2024 г. молодым родителям в возрасте до 35 лет выплачивается 300 тыс. руб. при рождении третьего и последующих детей. С начала года помощь уже получили свыше 1,3 тыс. семей.

«Однако не все семьи смогли претендовать на эту меру поддержки, поскольку в законе было установлено требование, что у обоих родителей должна быть регистрация в Московской области. Теперь мы убираем это требование, и получить выплату смогут те семьи, где только один из родителей имеет место жительства в регионе», — пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, после корректировки закона количество получателей возрастет. Ожидается, что до конца года выплату смогут оформить более 4,6 тыс. семей.

Брынцалов напомнил, что развитие демографии — один из приоритетов государственной политики. В Подмосковье проживают уже более 117 тыс. многодетных семей, и регион продолжит поддержку родителей.

«В Подмосковье выстроен целый комплекс мер поддержки семей с детьми: это, в частности, земельные участки и выплаты взамен участка для многодетных, путевки в детские лагеря, подарочный набор новорожденного, дополнительные пособия и многое другое. Новая региональная выплата за третьего ребенка — еще один серьезный шаг, который поможет молодым родителям», — заключил он.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил ранее губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.