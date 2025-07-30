«Больше, чем у CNN»: Эрик Клэппер оценил популярность RT в США

Клэппер: в Америке RT смотрят больше, чем CNN

Телеведущий Рик Санчес заявил, что в США постоянно растет популярность российского телеканала Russia Today: его смотрят даже больше, чем CNN, сообщает RT .

«У RT — контролируемого российскими властями СМИ — в этой стране аудитория больше, чем у этого телеканала», — сказала в интервью Санчесу экс-глава ЦРУ Джеймс Клэппер.

Санчес даже специально переслушал фрагмент их беседы, чтобы убедиться в словах чиновника.

В середине июля RT создало аккаунт на русском языке в новом отечественном мессенджере MAX. Он стал одним из первых и призвал зрителей подписываться. В начале месяца число зарегистрированных пользователей MAX превысило 2 миллиона человек, он стал самым популярным для скачивания среди соцсетей в App Store.

Этот аналог Telegram создали разработчики «ВКонтакте», на его базе, помимо просто общения, можно будет создавать свои мини-сервисы и онлайн-магазины.